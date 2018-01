Explosion mortelle de la rue Léopold: "Cela fait huit ans, vous imaginez", s'énerve le père d'une des victimes, toujours pas indemnisées

C’est une explosion spectaculaire qui a marqué les esprits. Le 27 janvier 2010, un immeuble situé rue Léopold à Liège a été complètement soufflé. Le bilan était lourd: 14 morts et des dizaines de blessés.

Huit ans plus tard, les victimes et leurs proches n'ont toujours pas été indemnisés et ne savent toujours pas qui est responsable dans ce dossier. Benoît Robert, le papa de l'un des locataires qui est décédé, exprime d’ailleurs sa colère ce mercredi au micro de Julien Modave.

"Huit ans, vous imaginez ? C’est la problématique de la responsabilité. Qui est responsable ? C’est un fait que le premier responsable c’est le propriétaire mais à côté de ça il y a aussi d’autres personnes qui sont aussi responsables. Qui n’ont pas bien fait leur boulot, sinon on n’en serait pas là", souligne le père d’Alexis.

"Le bâtiment n’aurait jamais explosé. Il serait vide, interdiction d’y habiter. Et aussi le gaz coupé. Parce que s’il y avait eu un contrôle correctement fait, on aurait vu qu’il y avait un problème. Je veux savoir qui est responsable et faire un peu changer ces choses-là. Des insalubrités dans les grandes villes, il y en a encore. Et ça il faut faire très attention parce que ça pourrait encore arriver", prévient Benoît Robert.