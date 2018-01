Face à l'épidémie de grippe, comment le personnel médical se prépare-t-il pour limiter la contamination?

Nous l'évoquions cette semaine, le seuil épidémique de la grippe a été dépassé pour la première fois cette saison. Le pic pourrait être atteint la semaine prochaine. Les hôpitaux s'attendent à une arrivée importante de patients. Mais comment le personnel médical se prépare limiter la contamination? Voyons cela au centre hospitalier universitaire de Liège avec Emiliano Bonfigli et David Muller dans le RTLinfo19H.

Une grande affiche "Si vous présentez des symptômes de la grippe, dites-le!" est placée dans la zone d’accueil de l’hôpital. Une communication claire adressée aux patients et aux visiteurs.



"Concrètement, ce qu’on demande via l’affichage, c’est que les patients qui présenteraient des signes de la grippe (courbatures, fièvre, encombrements nasaux,…) se manifestent à l’accueil. On l’invitera alors à porter un masque", explique Christelle Meuris, médecin hygiéniste et infectiologue au CHU de Liège.



Une façon pour l’hôpital d’éviter la propagation du virus à l’intérieur de ses murs, et de contaminer ainsi des personnes plus vulnérables.



En cas de symptômes, il est même conseillé de rester à la maison.



"Ce qu’on conseille aux gens, s’ils sont grippés, c’est de rester chez eux. Deuxièmement, ils doivent se laver les mains un maximum. Il faut aussi essayer de tousser dans le coude et non dans la main, et se moucher dans des mouchoirs jetables et de les mettre à la poubelle", précise Christelle Meuris.

La semaine dernière, le seuil épidémique de la grippe a été dépassé pour la première fois. Il devrait être confirmé au terme de cette semaine