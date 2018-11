Faux contrats de travail, faux C4: une enquête mène à une fraude sociale d'une ampleur "inédite" à Liège

Plusieurs perquisitions ont été menées lundi dans le quartier de Bressoux-Droixhe (Liège) à la suite d'une suspicion de fraude sociale. Le préjudice s'élèverait à plusieurs millions d'euros.

Lundi matin, des enquêteurs de la police judiciaire fédérale de Liège et des inspecteurs sociaux de l'ONSS et de l'Onem ont réalisé une vingtaine de perquisitions à l'initiative de l'auditorat du travail. Au total, cinq suspects ont été interpellés et présentés à un juge d'instruction mardi. Trois des quatre personnes sont déjà connues pour des faits de fraude sociale.

L'auditorat du travail précise que l'enquête a débuté en 2015. La fraude concerne la vente de faux contrats de travail et de faux C4 à plusieurs centaines de travailleurs belges et étrangers.