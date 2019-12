En cette période de fêtes, le Père Noël n'oublie pas nos animaux de compagnie. Eux aussi ont droit aux petites attentions.

Le Noël des animaux, c'est une véritable tradition: colliers, manteaux et accessoires en tout genre sont présentés sur ce marché de Noël dédié aux toutous et à leur maître à Liège. Mireille a acheté un collier personnalisé pour un de ses 10 chiens. "Chaque année, je leur offre un petit cadeau. a la maison, ils ont des paniers, des jouets, etc. Père Noël vient aussi bien pour eux que pour ma petite-fille", explique-t-elle au micro de nos journalistes Mathieu Langer et Julien Raway.

"Il y a surtout une augmentation de l'intérêt au bien-être animal, ça c'est vraiment un constat que je fais parce que ça fait plus de trois ans maintenant que je suis dedans. Il y a vraiment une belle évolution à ce niveau-là", indique Sandrine Cox, vendeuse d'accessoires pour chiens.

Un peu plus loin, d'autres sont moins chanceux: trente-deux chiens et douze chats espère retrouver une famille pour Noël. Encore faut-il s' en occuper. Adopter un chien pour Noël n'est pas une décision à prendre à la légère, il faut avant tout éviter le coup de coeur. "Justement, durant cette période de fêtes, on a envie de faire plaisir et puis on n'assume pas et à la fin et on ramène le chien au refuge. C'est ce qu'on veut vraiment éviter", explique Fabrice Renard, inspecteur de la SRPA de Liège.

Sur son lieu de travail, en moyenne, dix animaux par jour réintègrent un foyer, soit trois mille six cents adoptions chaque année.

Un appel aux dons est aussi lancé avec pour objectif de gâter ces pensionnaires qui passeront Noël dans une cage.