Flémalle: le chantier de revitalisation du centre entre dans sa phase cruciale, voici ce qui est prévu

Après plusieurs recours contre l'adjudicataire choisi et un report des travaux de 6 mois, l'important chantier de revitalisation du centre de Flémalle entre dans sa phase cruciale dès ce 9 septembre avec l'aménagement complet du carrefour de la caserne. Il s'agit en fait de la seconde phase des travaux, la première ayant débuté en août dernier par la réalisation d'un parking de 40 places à proximité de l'administration communale, phase qui n'a eu aucune incidence sur la circulation.



Il en ira tout autrement à partir de lundi puisque le carrefour concerné par les travaux sera complètement fermé à la circulation pour trois mois engendrant des déviations en amont du chantier et le déplacement de plusieurs arrêts de bus. Ce 5 septembre, les équipes techniques étaient déjà à l'œuvre au rond-point des Italiens afin de démonter ce dernier pour permettre aux bus de circuler. Les véhicules seront d'ailleurs déviés à cette hauteur et renvoyés vers les quais afin de contourner le centre de Flémalle.





6,6 millions d'euros investis



La troisième phase, qui durera près d'un an, verra alors le chantier se déplacer vers le Delhaize afin d'aménager complètement l'axe entre la grande surface et le carrefour de la caserne. De nouveaux espaces publics, plus larges et complètement repensés, seront créés.



Le chantier basculera enfin pour les phases 4 et 5 à hauteur du carrefour de la rue du Village situé entre les ponts SNCB pour réfection complète de celui-ci avant que le chantier ne s'achève par la revitalisation de la Grand'Route entre ce carrefour redessiné et le Delhaize. Cette ultime phase est prévue pour une durée d'un an soit une fin du chantier estimée à décembre 2021, l'objectif de ces travaux étant de pacifier la circulation sur quelque 500 m au coeur de la zone commerciale de Flémalle.



Un investissement de près de 6,6 millions d'euros répartis entre les impétrants (2,7 millions) et les fonds FEDER, la part communale s'élevant en définitive à 394.000 euros.