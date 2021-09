La commune de Flémalle a décidé d'interdire l'accès à son parc communal de 20h à 6h du matin, annonce-t-elle vendredi. En cause: la présence d'un groupe de jeunes qui créent des troubles en tout genre dans le parc et ses alentours immédiats et qui se dispersent dès l'intervention de la police.

Une série de procès-verbaux ont été rédigés pour tapage et outrage, rapporte la zone de police de Flémalle, précisant que le groupe "cherche la confrontation aussi bien avec les services de police et les pompiers qu'avec les citoyens".

Le chef de zone a demandé la fermeture du parc pendant la nuit aux autorités locales. La bourgmestre, Isabelle Simonis (PS), a dès lors pris un arrêté de police ordonnant la fermeture temporaire des lieux durant ce créneau horaire. Les accès au parc seront ainsi bloqués par des barrières Nadar et des panneaux y seront apposés pour informer les citoyens.

La commune estime la mesure nécessaire afin de "garantir le maintien de l'ordre public et la sécurité des citoyens".