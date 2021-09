Flémalle: plusieurs centaines de plants de cannabis découverts dans une habitation

La police de Flémalle a démantelé mardi une importante plantation de cannabis dans une habitation unifamiliale située au numéro 90 de la rue Baron à Mons-Lez-Liège, a indiqué ce mercredi le parquet de Liège.



Sur place, les enquêteurs ont découvert 400 plants qui n'avaient pas encore été récoltés. Aucun pacson ou balance de précision ont été trouvés. Trois personnes ont été privées de liberté. Il s'agit d'une mère et de son fils âgés de 39 et 18 ans, ainsi que d'un homme d'une trentaine d'années. Ce dernier était déjà connu de la justice pour des faits de consommation de stupéfiants. Ils ont tous les trois été privés de liberté et déférés au parquet de Liège. Leur dossier a été placé à l'instruction et une demande de mandat d'arrêt a été formulée à leur encontre.