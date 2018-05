Flémalle: un jeune tabasse un sans-abri en pleine rue pour le dépouiller, sa propre mère le dénonce à la police

Un jeune homme de 18 ans a été interpellé pour avoir frappé à plusieurs reprises un sans-abri à Flémalle, a indiqué mercredi matin le parquet de Liège. Le suspect voulait extorquer la victime de ses biens.

Un jeune homme de 18 ans se trouvait en compagnie de deux de ses amis quand il a frappé lundi soir un sans-abri qui était assis près d'un arbre Grand'Route à Flémalle. "Il lui a demandé de vider ses poches", a indiqué mercredi matin le parquet de Liège. Le suspect a porté deux coups de pied dans le dos et un dans le visage de sa victime qui s'est rapidement écroulée sur le sol. Les faits de violence et d'extorsion du jeune agresseur ont été filmés et transférés à la mère de celui-ci qui s'est alors rendue le lendemain matin au commissariat de police pour dénoncer son fils. "Elle a précisé qu'il avait déjà fait un séjour dans une institution publique de protection de la jeunesse." Interpellé et déféré au parquet de Liège, le suspect a été entendu. Il nie les faits en expliquant que sa victime aurait menacé de le blesser avec un couteau et qu'il a juste voulu se défendre. Une déclaration qui n'a pas été confirmée par ses amis qui étaient présents sur les lieux.