Fléron: un jeune homme arrêté pour détention d'images pédopornographiques

Un individu né en 1990 a été intercepté vendredi au magasin Carrefour de Fléron. Il imprimait des photos à une borne numérique lorsqu'un témoin s'est rendu compte qu'il s'agissait d'images d'enfants nus, en maillot de bain ou dans des postures déshonorantes. Ce témoin a directement signalé ce comportement, après avoir photographié le suspect. Le jeune homme a été privé de liberté et, samedi, une perquisition a été menée à son domicile. Les enquêteurs ont saisi du matériel informatique, qui doit encore être analysé, et ont découvert d'autres objets interpellants: des poupées et des langes de différentes tailles.Lors de son interrogatoire, le suspect a reconnu aimer les photos de jeunes filles et de petites filles en maillot. Les photos imprimées à la borne numérique proviendraient de sites de téléchargement, mis sur une clé USB. Le juge d'instruction l'a placé sous mandat d'arrêt pour détention d'images à caractère pédopornographique.