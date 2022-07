Fondre dehors ou se rafraîchir dans l'eau, le choix est vite fait: ce parc aquatique est submergé pendant la vague de chaleur (vidéo)

Le Plopsaqua Hannut-Landen a flairé le bon coup. Le parc aquatique a surfé sur la vague de chaleur en ouvrant son parc aux visiteurs pendant la nuit de mardi à mercredi. En effet, une nocturne y était organisée jusqu'à minuit, pour le plus grand plaisir des visiteurs, qui ont pu profiter d'une baignade et de tout le dispositif du parc.

"Comme il va faire chaud très tard, on va pouvoir rester plus tard et profiter de la fraîcheur un peu plus longtemps. Quand la température sera redescendue, on pourra ressortir", raconte une baigneuse. "On s'est dit qu'on ferait une journée légère et on a terminé ici. Comme ça fini à minuit, on a plus de temps pour profiter que les autres jours de la semaine, c'est super", raconte un autre.

Victime de son succès, le Plopsaqua a même dû composer avec une très forte affluence, parfois même trop importante. "Le parc commençait à fort se remplir", raconte Mathilde Mathieu, chef d'équipe au Plopsaqua Hannut-Landen. "On a dû fermer les entrées pendant 30 minutes ou une heure, parce qu'on était complet", précise-t-elle par la suite.

Un petit air de grandes vacances !