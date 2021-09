Fuite d'un produit chimique à l'aéroport de Liège: une partie du personnel a dû être évacuée

Une fuite d'un produit chimique a eu lieu lundi soir dans la partie cargo de l'aéroport de Liège, indique Christian Delcourt, porte-parole de Liege Airport à l'agence Belga. Il n'y a pas de blessé, mais une partie du personnel de l'aéroport a été évacuée.



C'est sur une palette de trois fûts de produits chimiques que l'incident s'est produit peu avant 19h30 lundi soir à l'aéroport de Liège. L'un deux a été percé et une fuite a eu lieu. Les pompiers de Liege Airport ont alors contacté les hommes du feu liégeois qui sont intervenus en soutien avec notamment un véhicule spécialisé dans les interventions chimiques, le container chimique et une autopompe du poste avancé de Grâce-Hollogne, une autopompe d'Ans, une autopompe de Grivegnée, mais aussi un véhicule de réhabilitation et les véhicules des officiers. La protection civile s'est également rendue sur place. La fuite s'est produite à hauteur du bâtiment 22, détenu par l'entreprise Aviapartner, situé au nord de l'aéroport. Le bâtiment a été évacué et les activités aéroportuaires à proximité ont été momentanément arrêtées le temps de l'intervention. Le porte-parole de l'aéroport affirme qu'il n'y a aucun blessé et qu'il ne s'agit que de mesures de précaution. Lundi vers 21h30, l'intervention était toujours en cours. La nature du produit chimique n'était toujours pas connue, tout comme la cause de la fuite.