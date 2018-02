Une conduite de gaz percée durant les travaux sous le palais de justice de Verviers: la zone a été sécurisée

Une fuite de gaz s'est produite ce jeudi en début d'après-midi au palais de justice de Verviers. La fuite s'était produite lors de travaux au sous-sol du palais. "Des carottages étaient réalisés entre les caves du palais de Justice et le tunnel ferroviaire qui passe sous le palais. C'est à ce moment-là qu'une importante conduite de gaz a été percée", expliquait le colonel Vincent Bastin, de la zone de secours locale.



Un périmètre de sécurité a été dressée et, selon des témoins, une partie du centre de Verviers a également été bloqué. "On est restés coincés dans notre voiture car plusieurs rues étaient inaccessibles, telles que la place verte et la rue du palais", nous a-t-on dit via Alertez-nous. Quant au palais de justice, il a dû être évacué.



Une intervention difficile

Les réparations ont été compliquées, nous ont expliqué les pompiers, d'autant que la fuite se situe au niveau d'un important axe ferroviaire. Conséquence: le trafic ferroviaire entre Liège-Guillemins et Welkenraedt a été interrompu. Vers 15h30, la SNCB a annoncé la reprise du trafic entre Liège-Guillemins et Verviers-Central ainsi qu'entre la gare verviétoise et Spa.



Vers 17h30, le périmètre de sécurité mis en place par la police locale était progressivement levé. La circulation ferroviaire a aussi pu reprendre, ont indiqué les pompiers.



Pour les autres tronçons, Verviers-Central-Welkenraedt notamment, des navettes de bus ont été mises en place. La circulation des trains sur les lignes Eupen-Ostende, Welkenraedt-Courtrai et Verviers-Aix-la-Chapelle pourrait connaître des perturbations.