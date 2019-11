Fuite de gaz devant une école à Huy: la situation est sous contrôle

Une importante fuite de gaz a été constatée ce mercredi matin à Huy, avenue du Hoyoux. La fuite s'est déclarée aux abords d'une école et de l'hôpital de la ville. Michel et Maxime, présents aux abords de l'hôpital, nous ont tous les deux contactés via notre bouton orange Alertez-nous.

"Toutes les mesures de sécurisation sont en cours afin d'isoler le risque", nous indique l'officier responsable de la zone. Des évacuations sont actuellement en cours et un périmètre de sécurité a été établi. Toujours par mesure de précaution, une aile de l’hôpital a elle aussi été évacuée. Les personnes présentes sont été dirigées vers d’autres locaux du centre hospitalier.

Le bourgmestre a pris la décision de déclencher une phase communale. A 9 h, la situation était sous contrôle. La vanne d’arrivée du gaz venait d’être fermée.

A 10 heures, les secours étaient toujours sur place. Il est recommandé d’éviter la zone et il est demandé aux parents de ne pas se rendre à l’école Saint-Louis pour reprendre leurs enfants.