Fusillade de Liège: deux policiers blessés l'ont été par des tirs de leurs collègues

Lors de la fusillade de Liège, le 29 mai, à la suite de l'attaque terroriste menée par Benjamin Herman, qui a causé la mort de deux policiers et d'un jeune étudiant, deux des quatre policiers blessés l'ont été par des tirs "amis" de leurs collègues, confirme l'expertise qu'a pu lire la RTBF.



Après avoir tué deux policières et un jeune étudiant qui passait par là au volant de son véhicule, le tueur s'était réfugié dans l'athénée Léonie de Waha.Lorsque qu'il en est sorti, le peloton anti-banditisme de la police de Liège a fait feu à de nombreuses reprises. Deux de ces tirs, passés à côté de Benjamin Herman, ont ensuite blessés aux bras deux agents de la PJ situés à plus de 120 mètres de là.