Gilet jaune mort à Visé: le camionneur néerlandais donne sa version

Dans le cadre de la mort de Roger B., à Visé, le camionneur inculpé dit ne s'être rendu compte de rien. L'homme a été libéré sous conditions.

Le camionneur néerlandais inculpé de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner car suspecté d'avoir mortellement renversé un manifestant en gilet jaune vendredi soir à Visé, a expliqué ne s'être rendu compte de rien, qu'il avait juste forcé un barrage. "Il dit ne pas s'être arrêté par peur. Son véhicule avait déjà reçu des coups. Lorsqu'il a entendu un impact sur son pare-brise, il a pris peur et a avancé", spécifie Madame Collignon, porte-parole du parquet de Liège.



Le camionneur suspecté s'est rendu volontairement à la police de liège mardi et a été longuement entendu. Il a été inculpé et libéré sous conditions, le juge d'instruction estimant que les conditions de la détention préventive n'étaient pas réunies. "Il a été libéré mais doit respecter deux conditions, ne plus commettre d'infractions et se présenter à tout acte de procédure", ajoute la porte-parole. Les déclarations du camionneur et celles des manifestants présents sur les lieux sont contradictoires. L'enquête se poursuit mais la porte-parole a annoncé qu'il n'y aurait plus de communication du parquet autour de ce dossier pour favoriser l'apaisement.