Gilets jaunes: nouveaux blocages à l'aéroport de Bierset

Durant la nuit de vendredi à samedi, plusieurs gilets jaunes se sont rendus à l'aéroport de Bierset, en province de Liège, pour bloquer le charroi des camions et filtrer un à un les camions.

Le mouvement débuté il y a maintenant plus d'une semaine ne faiblit pas en région liégeoise. "Pendant la nuit, aux environs de 23h00, des gilets jaunes sont entrés sur le site de l'aéroport de Bierset et ont bloqué le charroi des camions. Ils les filtraient un à un", confirme le porte-parole de l'aéroport, Christian Delcourt.

Selon la RTBF, une trentaine de gilets jaunes sont toujours présents à Wandre et à Sclessin et bloquent l'accès et la sortie des dépôts de carburant. La police confirme que l'ambiance est relativement bon enfant. La circulation des automobilistes, quant à elle, n'est en rien impactée.

Samedi soir, une rencontre de football entre le Standard de Liège et le KAS Eupen est prévue à 18h00 au stade, jouxtant le dépôt pétrolier de Sclessin. Des gilets jaunes devraient être présents, mais un accord a été trouvé vendredi pour que les manifestations ne perturbent pas le déploiement des forces de l'ordre pour garantir la sécurité autour du match.