Grâce-Hollogne: un homme en dépression tente de s'immoler

L'homme s'est aspergé d'essence et en a répandu dans sa maison.

Un jeune homme âgé de 28 ans a été interpellé à Grâce-Hollogne par la police lundi soir pour tentative d'incendie volontaire, a indiqué le parquet de Liège mardi. En état de dépression, il a tenté de s'immoler. L'épouse du jeune homme a appelé la police lundi aux environs de 19h00. Son époux s'était aspergé d'essence et en avait répandu dans leur maison à Grâce-Hollogne, en province de Liège. En état de dépression, il menaçait de s'immoler par le feu et de détruire l'habitation par la même occasion. Après de longues discussions, la police a réussi à lui faire entendre raison. L'homme est sorti de chez lui et s'est rendu sans encombre. Il a été privé de liberté pour tentative d'incendie volontaire.