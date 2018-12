Grave accident cette nuit à Dison: plusieurs blessés, dont une femme gravement touchée

Une femme a été grièvement blessée dans un accident qui s'est produit dans la nuit de lundi à mardi à Dison (province de Liège), ont indiqué les pompiers de la zone de secours "Vesdre-Hoëgne & Plateau" et le parquet de Liège.



Pour une raison encore indéterminée, une voiture à bord de laquelle se trouvaient trois personnes (un homme, une femme et un enfant) a fait une sortie de route alors qu'elle circulait sur l'E42. Elle a terminé sa course en contrebas de l'autoroute, rue des Auris. La passagère a été grièvement blessée, selon le parquet. Deux personnes qui se trouvaient à bord d'un second véhicule ont également été blessées, ont précisé les pompiers.



Deux ambulances et le PIT (Paramedical Intervention Team) du CHR de Verviers ont été dépêchés sur place et ont pris en charge les blessés.Une autopompe de Verviers est intervenue pour dégager la voie publique.



Selon le parquet de Liège, le conducteur du premier véhicule, qui était sous l'influence de l'alcool au moment des faits, s'est vu retirer son permis pour une durée de 15 jours. Le parquet de Liège ajoute que l'état de santé de la victime grièvement atteinte s'est amélioré dans la matinée. Un expert a été mandaté sur les lieux afin de déterminer les causes exactes de l'accident.