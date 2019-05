Un accident s'est produit sur l'autoroute A602 à hauteur d'Ans en direction de Bruxelles. Les bandes de droite et du milieu sont obstruées, ralentissant fortement la circulation, rapporte la police de la route. "Une camionnette a été prise en sandwich entre deux camions, elle est complètement écrasée", nous informait une personne via le bouton orange Alertez-nous. On déplore un blessé grave.