Des habitants de Seraing nous ont alertés via notre bouton orange Alertez-nous à propos d'un grave accident de voiture. Au niveau du rond-point de l'Éléphant bleu, une voiture s'est retournée, confirme la police. Les équipes sont toujours sur place pour sécuriser les lieux, évacuer la voiture et transporter le blessé à l'hôpital. Pour le moment, la police n'a pas plus d'informations à communiquer.