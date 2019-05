Grave accident sur la E40 à hauteur de Bilstain: l'autoroute est fermée

Une collision entre un camion et une voiture s'est produite samedi vers 13h00 sur la E40 en direction d'Eupen, a indiqué la zone de secours 4. L'accident qui est survenu au km 118, soit à hauteur de Bilstain, a été suivi d'un incendie de véhicule. Deux personnes ont été blessées dont l'une grièvement, ont précisé les services de secours. Les pompiers de Battice et Verviers sont sur place tout comme l'ambulance de Verviers, ainsi que le PIT et le Smur du CHR. Cet accident occasionne d'importants embarras de circulation. L'autoroute est temporairement fermée.