Trois Lidl fermés aujourd'hui en région liégeoise: "Les équipes sont arrivées à la limite de ce qu'elles pouvaient supporter"

Selon le Setca, les employés du magasin Lidl d'Ans se croisent les bras mercredi et ce, "pour la deuxième journée consécutive". Alors que Lidl opère depuis plusieurs mois une montée en gamme, marquée par une rénovation de ses magasins et de nouveaux assortiments, ces changements s'accompagnent "d'une recherche de productivité sans cesse accrue" qui "épuise des équipes qui sont arrivées à la limite de ce qu'elles peuvent supporter", dénonce le syndicat socialiste. Outre le magasin d'Ans, les Lidl de Herstal et de Seraing n'ont pas ouvert comme prévu ce mercredi à 8h30, indique un porte-parole de l'enseigne. Selon celui-ci, une réunion de concertation sociale est prévue dans les heures qui viennent avec les différents groupements syndicaux.