Un important accident a eu lieu sur l'A15 (E42) à hauteur de Couthuin (Héron) en direction de Mons. La police de la route indique que la chaussée a été fermée et que la situation a été jugée comme étant "dangereuse". Trois camions se sont retrouvés en travers. Une déviation a été mise en place via la sortie 8 (Huy-Heron). A 11h30, on observait 1h30 de bouchons sur une distance de quatre kilomètres.

Suivez l'évolution du trafic en temps réel via RTL Mobilité.