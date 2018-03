Gros accident sur la E40 à hauteur de Vottem: deux Porsche impliquées... indirectement (photos)

Un accident sur la E40 Aachen – Bruxelles a eu lieu à hauteur de Vottem (Liège) en direction de Bruxelles ce vendredi vers 17h.

Selon les photos disponibles, une camionnette, qui pourrait être une dépanneuse, qui transportait deux Porsche, est impliquée dans une collision avec deux autres voitures. Les bandes de gauche et du milieu ont été obstruées, créant des files depuis Barchon en amont de l'accident et depuis peu avant l'échangeur de Loncin dans l'autre sens à cause de la curiosité.



Trois dépanneuses ont été envoyées sur place. À 17h42, la chaussée avait été dégagée, selon la police de la route.





Photo de Carole Thiry sur Facebook





Photo de Don Kermit Angler sur Facebook