Gros chantier estival: les tunnels Kinkempois et des Grosses Battes à Liège fermés dès ce lundi

La liaison E25-E40/A602 à Liège sera fermée à la circulation, dans les deux sens, à partir de ce lundi et cela jusqu' au 23 août entre l'échangeur n°38 Angleur/Grosses Battes/Belle-Île et le N°37 Val Benoit/Seraing/Marche. Le tunnel de Cointe restera accessible au trafic local.

La liaison souffre toujours des dommages occasionnés par les inondations de l'été dernier. Des opérations lourdes de travaux sont encore nécessaires pour sa réhabilitation, qui ne peuvent être effectués que de nuit ou avec un trafic limité.

Concrètement, l'ensemble de la liaison entre l'échangeur des Grosses Battes et celui du Val Benoit sera fermé à la circulation dans les deux sens, du 4 juillet au 23 août. Le trafic local sera autorisé à emprunter le tunnel de Cointe mais sera réduit sur une seule voie en direction du Luxembourg. Dans l'autre sens, les deux voies devraient rester accessibles.

Pour éviter un encombrement trop important des rues liégeoises, le trafic de transit devra éviter l'agglomération de Liège. Les personnes venant du Luxembourg et se dirigeant vers l'Allemagne ou les Pays-Bas devront emprunter l'E411 vers Namur et reprendre la direction de Liège à l'échangeur de Daussoulx. Dans l'autre sens, il faudra poursuivre sur l'E40 puis l'E42 en direction de Namur où les automobilistes pourront reprendre l'E411 vers le Luxembourg.

Les poids lourds de plus de 7,5 tonnes et les véhicules de plus de six mètres de long seront, eux, interdits dans l'agglomération liégeoise. Ils seront arrêtés dès l'échangeur de Loncin sur l'A602, l'échangeur n°40 d'Embourg sur l'E25/A6 et l'échangeur de Cheratte sur l'E25/A25. Seules les dessertes locales leur seront autorisées.

Après les travaux estivaux, la vitesse restera limitée à 50 km/h entre le tunnel de Cointe et celui des Grosses Battes. La Sofico prévient également que des travaux de réhabilitation similaires devront être effectués dans le tunnel de Cointe en 2023, à une date encore à déterminer.