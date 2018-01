Gros incendie dans une ferme à Herve: Les cochons évacués

L’étable d’une ferme est en proie aux flammes dans le hameau de Noblehaye, entre Herve et Barchon. L’incendie est important. Une épaisse colonne de fumée noire est visible à plusieurs kilomètres à la ronde.

Un incendie s'est déclaré jeudi, peu avant 09h00, dans une ferme située à Bolland, sur le territoire de la commune de Herve.



Environ 35 pompiers, issus des postes de Battice, Herve, Verviers, Limbourg et Plombières luttent contre un incendie qui s'est déclaré dans une ferme située rue Noblehaye, à Bolland.



Trois pompes, trois citernes, une autoéchelle et un véhicule polyvalent sont mobilisés sur place. Selon les premières informations, les hommes du feu ont procédé à l'évacuation de cochons. L'ampleur du sinistre n'est pas encore connue.





Photo envoyée via Alertez-Nous





Photo envoyée par Sabrina depuis Oupeye