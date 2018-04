Le Zeeman de Flémalle ravagé par un incendie, des immeubles touchés: "Elle a ouvert le volet, elle a vu les flammes" (vidéo)

Le plan communal d'urgence a dû être déclenché. Les pompiers quittaient les lieux vers 7h, la situation étant sous contrôle.

Un important incendie a eu lieu à Flémalle la nuit de mercredi à jeudi. Le magasin Zeeman situé rue de la Fabrique est parti en fumée. Le restaurant chinois adjacent n'a pas pris feu, mais les pompiers ont dû forcer les portes pour rentrer et vérifier. Situés à l'arrière du Zeeman, des immeubles d'appartements et une petite maison ont été touchés.

"On a été réveillé par des bruits, on se demandait ce que c'était, ou si ça n'était pas quelqu'un sur la route. On a regardé par la fenêtre, on ne voyait rien. C'est quand ma femme a voulu descendre pour aller aux toilettes qu'elle a vu de la lumière à l'arrière. Elle a ouvert le volet et elle a vu des flammes. On est sorti immédiatement", a expliqué Francis à une équipe de RTL info envoyée sur place.

"On ne peut pas rentrer chez nous, parce que le mur menace de s'effondrer chez moi. Il faut attendre l'avis des pompiers, des experts, pour savoir si je peux réintégrer ma maison. Au niveau des fumées, ça va, les odeurs sont parties".

A cause de la chaleur et de la fumée, 9 personnes ont été évacuées, principalement des personnes âgées. Sept d’entre elles ont été intoxiquées.

Le plan communal d'urgence a dû être déclenché. L'origine de l'incendie n'est pas encore connue.

A droite, ce qu'il reste du Zeeman, derrière, les appartements touchés (©RTLINFO)

L'arrière du magasin (©RTLINFO)



Des personnes ont été intoxiquées (©RTLINFO)



L'entrée du restaurant chinois (©RTLINFO)