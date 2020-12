Hannut inaugure un nouveau parc aquatique: voici ce qui sera accessible avec les mesures sanitaires

C'est l'aboutissement de plusieurs mois de travaux et d'années de préparation : ce vendredi, le Plopsaqua de Hannut ouvre ses portes aux nageurs. Mais vu les mesures sanitaires, seuls les deux bassins de nage sont ouverts. Les espaces d'attraction sont fermés pour l'instant.

Le parc est divisé en deux espaces : les attractions ludiques (rivière sauvage, jaccuzis, piscine à vague, saunas, etc) et la partie sportive, avec les deux bassins de nage.

On attend 400 000 visiteurs annuels. Le bâtiment peut accueillir jusqu'à 3600 personnes par jour. Mais aujourd'hui, ils ne seront que... 16, chaque heure, au vu des mesures sanitaires. Désinfection entre chaque passage et inscription obligatoire, selon les mesures CNS. A partir du 4 janvier, place aux écoles maternelles et primaires.

Le projet est un partenariat entre Plopsa, et les villes de Hannut (Wallonie) et Landen (Flandre). C'est une aubaine pour la commune de Hannut, qui espère attirer 5 à 10% de ces personnes dans le centre-ville. Plusieurs projets axés sur le tourisme, la culture et le shopping sont en préparation.