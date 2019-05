Herstal: l'homme qui s'était bouté le feu est décédé

Hier, nous vous informions qu'un homme s'était bouté le feu à hauteur de la place Licourt à Herstal en province de Liège. Il avait été transporté dans un état critique vers l'hôpital le plus proche. Il a finalement succombé à ses blessures dans la soirée de samedi, indique SudPresse.

Il était un peu plus de 13h ce samedi quand les passants et les automobilistes de la place se sont retrouvés face à une scène particulièrement choquante. Une des habitantes de la place était dans sa chambre quand elle a entendu de cris dans la rue. En bas, sur la chaussée, un homme est en feu. Il vient de s'asperger de liquide, tout en marchant. "Il était en pleine rue, les voitures ont dû s'arrêter parce que lui continuait de marcher, alors qu'il était en feu ! Les gens ont utilisé les extincteurs des voitures pour éteindre les flammes.", raconte la jeune femme qui assiste à toute la scène.

"Il marchait bien droit, l'air pas choqué du tout", continue-elle. Les secours sont prévenus. Entre-temps, les passants entrent dans un commerce de la place et récupèrent de l'eau et des linges humides, pour tenter d'aider l'homme blessé. En vain puisqu'il a finalement succombé à ses blessures samedi soir. On ignore pour l'instant ce qui a poussé l'individu à ce geste.