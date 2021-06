Herstal: un cycliste interpellé après avoir jeté un sac qui contenait de la cocaïne

Un homme en séjour illégal, né en 1995, a été interpellé par la police mercredi en fin d'après-midi à Herstal, a indiqué jeudi le parquet de Liège. Il venait de se débarrasser sur le bord de la route d'un sac qui contenait de la cocaïne et de l'argent.



L'homme était inconnu de la justice liégeoise jusqu'à présent. Il circulait à vélo quand il a jeté un sac sur le bord de la route en voyant la police s'approcher de lui à Herstal. À l'intérieur, 40 grammes de cocaïne et 3.100 euros ont été retrouvés. L'homme nie et affirme que ce sac n'est pas à lui. Il a été déféré au parquet de Liège où son dossier a été mis à l'instruction avec demande de mandat d'arrêt.