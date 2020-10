Un homme interpellé après avoir menacé une personne avec une arme à feu à Herstal

Un jeune homme, né en 1999, a été interpellé samedi après avoir notamment menacé une personne avec une arme à feu à Herstal, a indiqué le parquet de Liège.



Samedi en début d'après-midi, le suspect a insulté et menacé une femme se trouvant à la fenêtre de son domicile. Cette dernière venait de refuser de lui ouvrir la porte. Deux personnes ont assisté à la scène et prévenu la police. Alors que deux amis tentaient de le raisonner, le jeune homme a menacé un des témoins en plaçant une arme à feu sur sa tempe. Quelques minutes plus tard, il s'en est pris à un agent Besix, contrôlant le stationnement des véhicules. Le suspect a porté un coup de tête à l'agent, avant de tenter de l'étrangler et de lui cracher dessus. Il a finalement été intercepté par les forces de l'ordre avant d'être déféré devant le parquet de Liège. Le magistrat de garde a demandé sa mise sous mandat d'arrêt dans ce dossier. L'homme fait déjà l'objet d'une citation accélérée en novembre prochain devant le tribunal correctionnel de Liège pour des faits de coups et blessures envers sa compagne et port d'arme.