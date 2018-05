Herstal: un témoin vigilant permet à la police d'arrêter deux voleurs multirécidivistes

Deux voleurs multirécidivistes ont été appréhendés vendredi après-midi. Ils sont suspectés d'avoir commis un vol qualifié de véhicule à Herstal, a indiqué samedi matin le parquet de Liège.

Après avoir remarqué le comportement étrange de deux individus, un témoin a contacté la police. Il pensait que les suspects étaient sur le point de dérober une camionnette stationnée sur la voie publique. Une fois sur place, les forces de l'ordre ont constaté que la voiture à côté de laquelle se trouvaient les deux hommes avait été préalablement volée. Tout comme les plaques d'immatriculation. "Ils sont tous les deux bien connus pour des faits de vol et même des faits de stupéfiants. L'un d'eux a déjà été condamné dans le cadre d'un dossier de vol avec violence", a précisé samedi matin le parquet de Liège.



Interpellés et entendus, les suspects ont nié les faits. Le premier a expliqué que le véhicule était ouvert au moment où ils l'ont utilisé. Les fils avaient déjà été tirés et comme son ami est mécanicien, il a pu le faire démarrer. Selon leurs dires, ils voulaient simplement s'en servir pour s'amuser un peu.