Herstal: une épaisse colonne de fumée suite à un incendie

Vous êtes nombreux à nous signaler un incendie à Herstal via le bouton orange Alertez-nous ce mardi en début de soirée. Le feu se situe à proximité des sites d'Intradel et de Suez le long du canal. Les photos et vidéos reçues attestent d'une épaisse colonne de fumée. Les pompiers de Herstal et les policiers sont sur place.

Visiblement débordés par la situation, les pompiers de Liège n'étaient pas en mesure d'apporter des précisions sur les circonstances ce mardi en soirée.



©ALertez-nous