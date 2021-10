Près de 3.000 élèves se sont rassemblés vendredi matin aux alentours de 9h15 dans la grande cour du collège Providence Herve. Leur but: réclamer la mise en place urgente de mesures fortes lors de la COP26 qui aura lieu du 1 au 12 novembre à Glasgow. La manifestation a regroupé tous les élèves de secondaire de l'Institut de la Providence, du Collège de la Providence et du Collège Royal Marie-Thérèse.

Pendant une vingtaine de minutes, les élèves ont dansé, chanté, tapé des mains, tapé des pieds et brandi bien haut leurs pancartes afin de faire passer leur message. "On a eu envie de réunir nos élèves et de marquer le coup en prévision de la COP26 pour les informer sur l'urgence climatique, on leur a demandé de réaliser des pancartes avec des messages à faire passer aux responsables politiques et économiques de notre pays et du monde, on a envie que les choses bougent et c'est maintenant que cela doit se faire. Les élèves sont conscients que l'on ne doit pas attendre 10 ou 20 ans, cela sera trop tard. Ils ont envie de pourvoir dire plus tard: 'Moi j'y étais, j'ai informé, j'ai demandé que l'on prenne les bonnes mesures'. Il faut absolument que la COP26 débouche sur des décisions favorables au ralentissement du réchauffement climatique. Il faut faire les choses autrement et vivre autrement", a expliqué Véronique Burette, professeure de géographie au CMT et à l'IPH, l'une des personnes à l'origine de ce rassemblement avec la Greenteam.

Beaucoup d'élèves s'interrogent sur leur avenir et ont peur de ce qu'il va se passer, ont confié les professeurs. C'est la première fois que les 3.000 étudiants des trois écoles herviennes sont réunis sur un seul site. L'action a tenu toutes ses promesses. Certains élèves étaient habillés en bleu pour représenter les océans pollués, en blanc pour les glaciers qui fondent et d'autres en vert pour les forêts détruites.