Herve: Sébastien, producteur de fraises, s'est lancé dans la production de chrysanthèmes

Vous profitez peut-être de ce week-end pour aller fleurir les tombes de vos défunts à l'approche de la Toussaint. La fleur phare des cimetières, c'est bien sûr le chrysanthème. À Herve, un producteur de fraises, s'est lancé depuis un an dans la pomponnette. Face au succès rencontré l'an dernier, il a décidé de tripler ses volumes.

Dans les plantations de chrysanthèmes de Sébastien à Herve, en province de Liège, le rush se vit en famille. Le producteur et son fils, Tom, emportent les fleurs, Lalie les emballe. Lorsque l'on demande à cette dernière le nombre de chrysanthèmes qu'elle a emballé, elle répond : "Je n'ai pas compté tellement, j'en ai emballé plein".

L'an dernier, Sébastien décide de compléter sa production de fraises par celle de chrysanthèmes. 400 fleurs s'écoulent en seulement 3h. Cette année, Sébastien a décidé de produire 1200 plans.

"Ça se fait par variété. En fait, j'avais fait un petit sondage auprès de plusieurs clients, de bons clients de fraises. Ils étaient tous partis sur les jaunes, les blanches et les mauves. J'ai eu peur pour les fleurs parce qu'avec la chaleur qu'on a eue, cela a un peu retardé la floraison" rapporte Sébastien.

Le producteur subit la concurrence des prix au rabais affichés dans les supermarchés, mais prône le local et ça fonctionne. Les clients sont au rendez -vous. Joëlle, une cliente de Sébastien, ne sait que choisir : "Je vais prendre deux mauves, elles sont magnifiques". Elle enchaîne : "Il y en a deux qui sont destinés aux tombes de mes parents et de mes beaux-parents et alors celle-ci, ce sera pour la maison devant chez moi".

"A la Toussaint, aller sur le cimetière, c'est un peu une tradition qui se perd. Mais cette année, on a beaucoup de clients qui les prennent pour décorer leur terrasse. Donc, voilà, c'est grâce au beau temps. Si le temps était mauvais, je pense qu'ils ne décoreraient pas par leur terrasse. On vendrait beaucoup moins" détaille le producteur de chrysanthèmes.

En trois jours, toute sa production est pratiquement écoulée. Preuve que le chrysanthème reste un incontournable du mois de novembre.