Heurté par des pierres, un ouvrier décède sur un chantier à Marchin

Un accident du travail s'est produit sur un chantier à Marchin mercredi après-midi. Un ouvrier a perdu la vie, a indiqué jeudi la porte-parole de l'Auditorat du Travail de Liège, confirmant une information de Sudinfo.

Aux alentours de 16h00, la victime se trouvait sur un chantier avec un collègue. Une pelleteuse utilisée par le second ouvrier a touché une colonne et des pierres imposantes sont tombées sur la victime. Les secours, appelés sur place, n'ont pas pu venir en aide à l'ouvrier décédé sur place. La zone de police du Condroz a contacté l'Auditorat du Travail de Liège et un magistrat est descendu sur les lieux de l'incident. Un inspecteur du Contrôle du bien-Être au travail a également été avisé. Une injonction a été rédigée par ce dernier afin que des mesures soient prises par le patron de la société. Des auditions ont été effectuées par les inspecteurs de police et une enquête devant déterminer la présence ou non d'une infraction a débuté.