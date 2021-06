Le championnat d'Europe de football draine plus de clients dans les cafés et les restaurants du pays. Cela reste trop peu pour de nombreux établissements. Trois exploitants sur quatre sont encore déficitaires aujourd'hui. Les nouveaux assouplissements qui prennent effet ce dimanche permettront-ils de redresser la barre ?

Il y avait comme un vent de liberté à Liège ce midi, sur la terrasse d'un restaurant où s'est rendue notre équipe pour le RTL INFO 13h. Huit amis peuvent profiter autour d'une table. "Ça fait plaisir de voir des gens, confie l'une d'entre eux. Tout le monde est plus content, j'ai l'impression. Tout le monde sourit, ça change un peu."

Ce n'est plus nécessaire de faire des choix. Une famille a élargi sa bulle en invitant Quentin, le gendre d'Alexandra et Eric. "Le petit copain peut revenir avec nous maintenant, il est content", confie la première. "On les voyait quand même à la maison, mais il faut dire que sortir comme ça, c'était impossible", ajoute Quentin.

Toutes les générations se retrouvent enfin. "On n'a pas dû choisir, explique une cliente. On n'a pas l'impression de laisser tomber les gens. On est tous contents."

"Une énorme demande qui se concrétise enfin"

À partir d'aujourd'hui, la bulle de huit entre en vigueur, comme la fermeture des établissements Horeca à partir d'une heure du matin. Des assouplissements salués par les restaurateurs, alors que trois sur quatre sont encore déficitaires. "Passer de quatre à huit, c'est beaucoup plus convivial, assure Michel Orban, gérant de restaurant. Vu qu'on a une grande terrasse avec une superbe vue sur Meuse, on avait une énorme demande, qui se concrétise enfin. L'assouplissement Horeca, ça commence à faire beaucoup de bien."

Les mesures tombent à point nommé. "C'est vrai que quand on jouait à 21 heures, on devait rentrer rapidement après le match et aujourd'hui, on espère gagner, pouvoir en profiter après, rester un peu plus longtemps", explique un client. Ces assouplissements augmentent aussi leur chiffre d'affaires. Les restaurateurs espèrent qu'ils ne soient pas temporaires.