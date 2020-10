"Stop drogue": les riverains d'un quartier de Huy placardent leur ras-le-bol sur les murs de la ville

Le signal est on ne peut plus clair : "Stop drogue", "Stop au laxisme". Après plusieurs pétitions laissées sans réponse, les habitants du quartier de l'avenue des Fossés ont décidé de coller des affiches un peu partout dans la rue pour faire bouger la ville.

Les riverains de l'avenue des Fossés à Huy en ont marre : le trafic de drogue est omniprésent dans leur quartier. Les dealeurs et consommateurs squattent les immeubles vides et abandonnés (ancien Delhaize et ancien Tom&co). Les habitants ont donc décidé d'agir, après plusieurs pétitions : ils ont apposé des affiches "STOP DROGUE" partout dans la rue, sur les façades pour faire réagir, surtout la Ville.

Les riverains (aucun n'a voulu s'exprimé face caméra, peur des représailles) se sentent en insécurité. Certains se sont déjà fait agressés, selon leurs dires. Non seulement c'est sale, dégradé, mais c'est aussi insécure.

Le problème, ce sont ces immeubles vides dans le quartier qui sont devenus des lieux de concentrations. Ils sont squattés par ces personnes droguées. Des immeubles laissés à l'abandon par "le propriétaire aux 100 maisons" de la ville de Huy qui a laissé ces terrains devenir des chancres.

Que fait la ville pour y remédier ?

Le bourgmestre, Eric Dosogne explique qu’une "Action est menée par la ville pour que le propriétaire soit dessaisi de ses biens pour pouvoir réurbaniser cet espace".Les immeubles vont être progressivement mis en vente. Au fil du temps, une série de procédures mèneront à la vente et donc au changement de propriétaires. Pas évident parce que le propriétaire est en indivision avec d'autres membres de sa famille et est sous différentes formes juridiques.Mais les procédures prennent du temps. La ville rappelle que la police est active dans le quartier. Plusieurs dealers auraient d'ailleurs été interpellés ces dernières semaines.