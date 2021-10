Grave collision entre 2 voitures à Huy: deux blessés et des façades d'immeubles touchées

Un grave accident de la route s'est produit durant la nuit de jeudi à vendredi, rue Neuve à Huy. Deux véhicules sont entrés en collision et deux blessés sont à déplorer, ont indiqué les pompiers de la zone de secours Hemeco et la Zone de police de Huy à Belga.

L'accident a eu lieu entre deux voitures aux alentours de 00h10 et a causé des dégâts à plusieurs façades d'immeubles. Les deux occupants d'un des véhicules accidentés, une Wanzoise et un Hutois, ont été transportés à l'hôpital dans un état grave. Le conducteur a notamment dû être désincarcéré. Le parquet de Liège a été avisé des faits et est descendu sur place, de même qu'un expert automobile.

Vendredi matin, les causes précises de la collision restaient à déterminer mais la vitesse des véhicules était épinglée: "Le passage durant la nuit reste problématique et il est difficile de contrôler la vitesse. Nous allons réfléchir pour trouver une alternative, comme un radar tronçon, permettant d'éviter ce genre de drame à l'avenir", précise le bourgmestre Éric Dosogne.

Fermée durant la majeure partie de la nuit, la chaussée a été rouverte à la circulation vers 07h00