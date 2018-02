Huy: la traditionnelle traversée de la Meuse a bien eu lieu malgré le froid

Une petite centaine de nageurs a relevé le défi dimanche matin de traverser la Meuse à Huy, sur une distance de 120 mètres, par une température qui n'excédait pas les 3 degrés. La température extérieure, quant à elle, avoisinait les -2 degrés. Un défi ou plutôt une compétition qui a rassemblé les clubs de natation de tout le pays mais aussi de pays voisins.

La traversée hivernale de la Meuse à Huy, événement annuel incontournable pour de nombreux clubs de natation, a compté 97 inscrits. La température de l'eau, à peine positive, n'a pas découragé ces nageurs entraînés. Nombre d'entre eux participent d'ailleurs à des compétitions européennes et internationales où les températures frôlent 0 degré.



Au total, la compétition a compté 130 départs pour une distance approximative de 120 mètres de long, une traversée qui s'effectue en 4 ou 5 minutes. Cette année, le courant était faible, c'est pourquoi le départ de la course a été donné assez proche en diagonale de l'arrivée.



"Avec l'adrénaline qu'on ressent avant de faire le grand saut, on a bien chaud. Il faut dire que même si on vient nager toutes les semaines, on ressent une certaine euphorie à l'intérieur", explique Maxime Lissels, jeune nageur expérimenté.



