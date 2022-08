Huy: le feu d'artifice du 15 août annulé pour la troisième année consécutive

La cellule de sécurité de Huy s'est réunie, jeudi, avec le bourgmestre ff, Eric Dosogne, afin d'effectuer une analyse de risques relative aux festivités du 15 août, et plus particulièrement au tir du feu d'artifice. Comme pressenti dès la parution lundi de l'arrêté du gouverneur de la Province qui interdit l'allumage de tout feu en extérieur, y compris le tir d'un feu d'artifice, les conditions de sécurité ne sont pas remplies pour permettre le tir d'un tel feu le soir du 15 août à Huy, a indiqué la directrice de la Régie foncière hutoise en fin de matinée par communiqué de presse.

Les autorités communales se sont abstenues de demander une dérogation au gouverneur de la Province de Liège. "Les différents scenarii étudiés par la cellule de sécurité ne permettent pas d'avoir tous les apaisements nécessaires au déroulement d'un tel événement de masse", est-il précisé. Les deux possibilités envisagées, à savoir un tir depuis le fort et du pont de l'Europe, ont été écartées.

Près du fort, "la végétation est bien trop sèche et est donc susceptible de favoriser un départ de feu qui pourrait avoir des conséquences désastreuses", est-il expliqué. Quant au pont de l'Europe, "l'avis de la zone de secours est sans appel: même en tirant ce feu d'artifice au départ du pont et au-dessus de la Meuse, en l'absence de précipitations abondantes, le risque d'un départ de feu dans les jardins des riverains et les parcs adjacents est lui aussi trop important", argumentent encore les autorités. "La sécurité des citoyens est la priorité", a commenté le bourgmestre ff Eric Dosogne. "Même si, comme tous les Hutois, je suis attaché à ce feu d'artifice, il est de ma responsabilité de mettre tout en oeuvre pour assurer la sécurité de tous".

C'est la troisième année consécutive que le feu du 15 août est annulé à Huy. Les autres festivités sont, elles, maintenues: la foire, le rassemblement de confréries et la soirée de la Grand-Place auront bien lieu, précise la directrice de la Régie foncière hutoise, Anne Vanbrabant.