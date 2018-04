Huy: sous l'influence de l'alcool, un homme sous bracelet électronique vole un vélo

Dimanche après-midi, un Hutois sous l'influence de l'alcool et sous bracelet électronique s'est échappé de son domicile pour déambuler dans les rues de la ville et voler un vélo, a déclaré lundi le parquet de Liège.



Dimanche entre 15h00 et 17h00, un homme originaire de Huy, sous bracelet électronique, est sorti de son domicile pour se promener dans les rues de la ville. Sous l'influence de l'alcool, il a forcé la porte d'un garage d'une habitation pour dérober le vélo qui s'y trouvait. Après s'en être servi pour circuler sur la voie publique, il est tombé, complètement ivre, dans un parking d'un commerce. Des policiers qui passaient par là ont repéré l'individu et l'ont finalement interpellé.