Huy: un faux-plafond s'effondre dans l'école communale d'Outre-Meuse

Un faux-plafond s'est effondré dans une école communale à Huy à la suite d'une infiltration d'eau. Quatre classes ont été déplacées.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, un faux-plafond dans un escalier interdit d'accès s'est effondré dans le bloc des maternelles de l'école communale d'Outre-Meuse. La cause est une infiltration d'eau entre la toiture et le faux-plafond. Le collège communal de Huy a donc décidé de déplacer quatre classes d'élèves et leurs enseignants: deux classes sont accueillies dans le réfectoire de l'établissement et les deux autres classes à la Maison de l'enfance.





Des conteneurs en attendant les travaux



Le bourgmestre de Huy, Christophe Collignon, a proposé de mettre en place des conteneurs pour une durée de deux ans, pendant la période des travaux dans le bloc concerné par l'effondrement. Cela permettra aux enseignants et aux élèves de travailler dans de meilleures conditions, estime-t-il.



Deux séries de travaux de sécurisation avaient déjà été effectuées, notamment en 2015, et le bourgmestre projetait déjà de refaire la toiture.



Comme d'autres écoles dans le même cas de figure, les bâtiments ont été construits dans les années 1960 et doivent subir un lifting. Une réunion d'information pour les parents aura lieu lundi à 16h dans le réfectoire de l'école en présence du collège communal.