Certains raffolent des articles vintage pour Noël: "Plus c'est rare, plus cela a de la valeur" (vidéo)

En cette période de fêtes de fin d’année, pourquoi ne pas offrir un cadeau de seconde main? En effet, le succès du vintage ne faiblit pas. Mobilier, vêtements ou accessoires, les bonnes affaires sont partout.

Nos reporters se sont rendus sur un marché du vintage à Liège. On y trouve des objets d'un autre temps ayant énormément de succès. "Cela me rappelle souvent mon enfance. C’est chouette", témoigne une chineuse. "Ce sont des meubles que l’on ne voit pas partout. C’est aussi une manière responsable d’acheter des choses."

Si la mode est un éternel recommencement, des objets vintage, comme des lampes d’époque, coûtent le double de leur prix. "Tout ce qui est ancien devient forcément plus rare. Les objets acquièrent donc plus de valeur. Plus c’est rare, plus cela a de la valeur", affirme Isabelle Leboutte, vendeuse de luminaires vintage. Mais la démarche se veut aussi écologique et responsable. Depuis six mois, Fanny redonne vie au vieux luminaires. "L’intérêt est de sensibiliser à l’histoire de l’objet, mais aussi à un mode de consommation différent."

Vêtements, mobiliers, bijoux, etc,. la vente d'articles de seconde main permet aussi d’offrir des cadeaux originaux à quelques jours des fêtes de fin d’année. "Des commerçants spécialisés se plaignent des ruptures de stock. Ici, il n’y en a pas."

L’événement qui se déroulait à Liège respectait la jauge des 200 personnes maximums. Plus de 1500 passionnés était attendus toute la journée.