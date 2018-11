Il a agressé une dame âgée: avez-vous vu cet homme ?

Le jeudi 23 août 2018, un peu avant 23 heures, à Huy, une dame âgée s’est fait agresser rue Godelet.

La dame marche aux côtés de son mari près de la galerie Batta. Ils se dirigent vers le parking. Alors qu’ils marchent vers leur voiture, un jeune homme arrive d’un pas décidé par l’arrière.

Il se précipite sur sa victime, la pousse, la jette violemment au sol. Il lui arrache ensuite son sac qu’elle tenait à la main. Il prend immédiatement la fuite en courant.

L’auteur est un jeune homme âgé de 20 à 30 ans de corpulence normale. Il a des cheveux foncés coupé court. Au moment des faits, il portait un pantalon bleu, une chemise beige à carreaux et des chaussures de sport bleues de marque Adidas.





Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous incitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.