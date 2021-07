Il filme un daim en train de nager sur la grand-place inondée de Theux: "C'est un fait exceptionnel" (vidéo)

RTLINFO s'est procuré une vidéo vraisemblablement prise ce mercredi matin, sur la grand-place de Theux. Un habitant de la région, Bruno, était en train de filmer les dégâts liés aux intempéries lorsqu'il est tombé nez à nez avec un cervidé. "C'est probablement un daim femelle, nous confirme Corentin Rousseaux, chargé de projets au WWF. L'animal semble être de taille adulte".



Un fait rare

Comment expliquer la présence d'un tel animal en pleine ville? Avec le chevreuil et le cerf, deux espèces communes de cervidés que l'on observe au sud du sillon Sambre et Meuse, le daim vit dans les forets et les campagnes. Il est exceptionnel d'en apercevoir en pleine ville. "L'animal a sans doute été perturbé par les intempéries, les inondations, poursuit Corentin Rousseaux. Peut-être s'est-il retrouvé face à des barrières pour vaches qu'il n'a pu franchir par exemple a dévié son chemin et s'est retrouvé là".

Les cervidés savent très bien nager

Fait rassurant: le daim qui apparaît sur les images n'est pas forcément en danger dans l'eau. "Les cervidés savent très bien nager, confirme le chargé de projets au WWF. On peut les voir traverser des fleuves, des lacs". Selon Corentin Rousseaux, on peut donc imaginer qu'il puisse survivre malgré tout.

Comment réagir?

Quels conseils donner aux habitants qui croiseraient son chemin? "Mieux vaut ne pas intervenir, recommande le chargé de projet au WWF. En effet, l'animal doit être très stressé en ville et une intervention humaine pourrait l'effrayer encore plus. On peut éventuellement le guider si on cherche à le diriger vers un endroit plus propice à sa survie. Il suffit alors de le suivre à 50 m de distance. L'animal, qui craint la présence humaine, s'éloignera alors".