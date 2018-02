Il pointe une arme à feu sur un chauffeur de bus à Grâce-Hollogne… parce qu'il ne pouvait pas monter avec sa bière

Une agression a eu lieu hier dimanche vers 15h50 à l'arrêt Cité du Flot à Grâce-Hollogne, nous a confirmé Isabelle Tasset, responsable de la communication externe des TEC Liège-Verviers.

Luc, un témoin, nous a alertés via notre bouton orange Alertez-nous : "Agression d'un chauffeur de bus avec une arme", nous expliquait-il. Il se trouvait dans le bus 53 lorsque la scène s'est déroulée.



Des faits détaillés par Mme Tasset : "Des jeunes étaient présents à l'arrêt comme c'est souvent le cas à cet endroit. C'est un peu leur lieu de rendez-vous. Deux d'entre-eux ont voulu monter dans un bus avec une bière ouverte, ce qui est interdit. Le chauffeur leur a expliqué et ils ont déposé leur canette à l'arrêt. Mais une fois dans le bus, l'un des deux est ressorti, a repris sa canette et l'a lancée dans le pare-brise avant de disparaître. Le chauffeur a alors contacté le dispatching" pour appeler les contrôleurs et la police sur place et a arrêté son bus.



Mais le jeune violent est revenu sur les lieux "armé d'une arme à feu qui ne semblait pas factice et a menacé notre chauffeur", explique encore la responsable communication.



Ce matin, l'homme n'avait pas encore été retrouvé. Le disque dur des caméras du bus a été retiré pour analyser les images.



Cet arrêt très fréquenté ne pose en général aucun souci de sécurité, note encore Mme Tasset.