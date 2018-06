Il profite de la gentillesse de personnes âgées à Herstal pour les voler: les proches des victimes ont intercepté le voleur

Un trentenaire s'est rendu, samedi soir, au domicile herstalien de deux personnes âgées et en a profité pour leur voler de l'argent, a-t-on appris dimanche matin au parquet de Liège.



Connu et condamné pour de multiples faits, l'homme de 36 ans s'est présenté au domicile de deux personnes âgées. Arrivé devant l'habitation située dans la rue des Bleuets à Herstal, il a demandé à utiliser les toilettes de ses victimes, qui ont accepté. Il en a alors profité pour s'emparer des 215 euros qui se trouvaient dans un sac.



Le suspect a ensuite pris la fuite avant de monter à bord d'un taxi. "Les personnes âgées ont directement contacté leur fils et leur gendre qui se sont rendus sur les lieux et ont aperçu le voleur qui montait dans le véhicule", a ajouté dimanche matin le parquet de Liège.



Les proches des victimes ont suivi le trentenaire et l'ont intercepté une fois sorti du taxi. Entendu et privé de liberté, il a avoué les faits.