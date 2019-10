Il rôdait autour du domicile de son ex-compagne à Amay: il est condamné à 18 mois de prison

B.S., né en 1983 et originaire d'Inde, a été condamné à 18 mois de prison par le tribunal correctionnel de Huy, ce 10 octobre.



Entre le 18 décembre 2017 et le 4 février 2019, le prévenu se rendait régulièrement à Amay et rôdait autour du domicile de son ex-compagne, en tentant de rentrer en contact avec elle. Vivant mal la séparation, B.S. rendait la vie de V.V. compliquée. Cette dernière, mère de famille, avait notamment peur pour sa sécurité et celle de sa fille. En tout, elle avait été entendue par la police à sept reprises. La situation était invivable pour la victime, qui travaillait au même endroit que le prévenu. L'avocat de la partie civile, Me Constant, avait d'ailleurs souligné le comportement problématique de B.S.: "Il n'avait aucune raison de traîner dans la région, vu qu'il habite en Flandre. Il a été prouvé à plusieurs reprises que Monsieur surveillait l'activité de son ex-compagne et la suivait partout." Des témoins avaient également précisé avoir assisté à des scènes de violence sur leur lieu de travail.

Ces déclarations ont été réfutées par le trentenaire: "Elle m'en veut et fait tout pour me nuire avec toutes ses plaintes. Elle s'est remise avec son ex et ils se sont ligués contre moi. Je me sens harcelé alors que je n'ai rien à me reprocher", avait-il déclaré lors d'un interrogatoire. Faisant défaut lors de l'audience du 26 septembre dernier, le prévenu a été condamné à une peine de 18 mois de prison. Le tribunal correctionnel de Huy l'a également condamné à verser 3.000 euros ex æquo et bono, plus les 780 euros d'indemnités de procédure à la partie civile.