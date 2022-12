Il trafique son compteur et vole de l'électricité pendant 18 ans: il doit aujourd'hui payer plus de 95.000 euros d'indemnités

Le tribunal correctionnel d'Eupen a condamné, lundi, un habitant de Raeren à une peine de six mois de prison et 1.600 euros d'amende. Le prévenu a été reconnu coupable d'une manipulation de son compteur électrique de manière à ce que ses consommations ne soient pas comptabilisées. Le préjudice porte sur une période de plus de 18 ans. L'homme doit par ailleurs indemniser l'opérateur Ores à hauteur de 96.000 euros.

L'homme, aujourd'hui âgé d'une septantaine d'années, dispose d'un atelier dans lequel il effectue de petits travaux. Tant la consommation de l'individu, qui vit seul, que son chauffage et celle de son atelier n'étaient pas comptabilisées correctement. "Le compteur a été relevé une dernière fois en avril 2002. Depuis, les consommations indiquées étaient anormalement basses pour une personne vivant seule", avait indiqué la partie civile, l'opérateur Ores.

Celui-ci réclamait un montant de plus de 95.000 euros pour les consommations non payées, ainsi que 473 euros pour la manipulation de l'installation électrique. Outre sa condamnation, l'homme se voit dans l'obligation d'indemniser Ores pour un montant d'un peu plus de 96.000 euros.

Le prévenu n'était pas présent lors de l'audience.